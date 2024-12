Fußball: Heimsieg in der Fremde

Chancenwucher des SV Eichsel rächt sich nicht

Sogar noch torreicher ging es im Duell der Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler und dem SV Eichsel zu. Auf einem nur schwer bespielbaren Platz in Rheinweiler starteten die Gäste furios, führten bereits nach 13 Minuten mit 2:0. „Wir hätten bereits höher führen müssen“, ärgerte sich SVE-Coach Manuel Schwarz über den Chancenwucher zu Spielbeginn. Dass sich derartiger Chancenwucher im Fußball meistens rächt, erfuhr der SV Eichsel noch in Durchgang eins. Ein Eigentor (17.) und ein Doppelpack von Fernando Tenea (21., 42.) brachten die Gäste plötzlich mit 2:3 ins Hintertreffen. „Nach der Pause sind wir stark gestartet“, sagte Schwarz. Antonio die Pasquale (47.) und Lucas Hesse (49.) drehten die Partie in den ersten fünf Minuten des zweiten Abschnitts erneut. Jonas Rach konterte den zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleich durch Istvan Nagy (54.) mit dem 5:4-Siegtreffer (64.) für die Gäste. „Aufgrund der Anzahl an Chancen haben wir verdient gewonnen“, merkte Schwarz abschließend an.

Schützenhilfe für den SV Eichsel aus Kandern

Schützenhilfe gab es für den SV Eichsel auf dem Kunstrasen in Malsburg. Hier duellierten sich der FC Kandern und der Drittplatzierte FSV Rheinfelden II, da der neue Kunstrasen des FC Kandern noch nicht spielbereit ist. Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Tim Großklaus vergangene Woche den SV Eichsel überraschend deutlich mit 4:1 besiegte, wurde der FCK mit einem 2:1-Sieg gegen die Landesliga-Reserve des FSV Rheinfelden erneut zum Stolperstein für einen Gegner aus dem oberen Drittel. In einer umkämpften Partie wurde der Spielfluss über weite Strecken durch den gefrorenen Kunstrasen zunichte gemacht. „Es war besonders in der rechten Platzhälfte eine Rutschpartie“, bestätigte FCK-Spielertrainer Tim Großklaus. Nach einem torlosen ersten Durchgang war es Mischa Hofer, der die Kanderner mit einem satten Flachschuss aus 20 Metern in Führung brachte (60.). In einer dramatischen Schlussphase glich Rheinfelden spät aus. Matthias Hoffmann drückte die Kugel nach einem Freistoß freistehend vor Keeper Ruben Honold über die Linie (88.). Auf der Gegenseite überlupfte Großklaus in der zweiten Minute der Nachspielzeit Gästekeeper Betim Berisha zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für den FCK.