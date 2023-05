Fußball Heimsieg wohl die Rettung

Die Konstellation spricht für den FVLB

Das kommt so: Tritt der Extremfall ein, dass nach dem 32. Verbandsliga-Spieltag die letzten fünf Mannschaften des Siebzehnerfeldes absteigen müssen, sind aktuell mit dem Bahlinger SC U23 (32 Punkte), dem FC Waldkirch, FV Lörrach-Brombach und SV Bühlertal (alle 33 Punkte) noch vier Klubs in der Verlosung.

Nehmen wir nun einmal an, dass der FVLB Bühlertal schlägt. Dann hat er 36 Punkte auf dem Konto. Selbst wenn der Bahlinger SC U23 in Linx gewinnt, könnten die Kaiserstühler bei dann 35 Zählern die Grenzstädtern nicht mehr vom rettenden Ufer vertreiben, weil die Kaiserstühler am letzten Spieltag spielfrei sind. Gewinnt der FC Waldkirch am Freitag das Heimspiel gegen Auggen nicht, ist Lörrach-Brombach ebenfalls gerettet, weil am letzten Spieltag Bühlertal Waldkirch empfängt und sich die Klubs die Punkte gegenseitig streitig machen.