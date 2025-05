Der Klub aus der Lerchenstadt hat sich die Dienste von Tim Heininger gesichert. Der Stürmer des FC Zell wechselt zur kommenden Saison ins Grütt. „Wir freuen uns enorm über die Zusage von Tim und auf die künftige Zusammenarbeit mit ihm. Wir sind davon überzeugt, dass Tim sowohl sportlich als auch menschlich absolut in das Mannschaftsgefüge passt“, so der sportliche Leiter Harald „Floyd“ Kleinhans. In der aktuellen Bezirksliga-Saison kommt Tim Heininger auf zwölf Bezirksliga-Treffer für die „Schwaneölf“. Dazu kommen acht Vorlagen für das Team von Michael Schwald. Die beeindruckenden Zahlen belegen, dass Heininger beim FC Zell in dieser Saison ein Führungsspieler gewesen ist. bre