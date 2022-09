Fußball Heißer Tanz beim Derby in Rheinfelden

SV Schopfheim bisher mit nur einem Punkt

Erst einen Zähler hat der SV Schopfheim auf dem Konto. Allerdings hatte es das Auftaktprogramm der Kraehling-Elf auch in sich. Mit Rheinfelden II, dem TuS Kleines Wiesental und dem TuS Lörrach-Stetten duellierten sich die Schopfheimer mit Teams, mit denen am Ende der Saison weiter oben zu rechnen sein dürfte. Der Spielplan meinte es mit dem SVS nicht gerade gut. Denn am Samstag, 15.30 Uhr, wartet bereits mit dem FC Hauingen der nächste Brocken auf den Tabellendreizehnten. „Unsere junge Mannschaft braucht Zeit“, betont Coach Uwe Kraehling. „Erfolgserlebnisse in Form von Punkten würden dem Team in der Entwicklung natürlich helfen. Bleibt die Leistung über einen längeren Zeitraum stabil, werden auch die Ergebnisse wieder kommen. Ich bleibe zuversichtlich und vertraue auf die Lernfähigkeit der Jungs.“ Angreifer Shadi Zein feierte nach seiner erlittenen Verletzung am ersten Spieltag mit einem Kurzeinsatz gegen Stetten schon wieder sein Comeback. Shein erzielte in der Vorsaison 15 Treffer.

FC Hausen bisher ohne Sieg

Richtungsweisend ist die Partie bei Mitaufsteiger SV Herten II am Samstag ab 17 Uhr für den noch sieglosen FC Hausen. Auch die Bezirksligareserve der Hertener sehnt sich nach dem ersten „Dreier“. „Wir machen uns jetzt aber keinen Druck“, versichert Hausens Trainer Michael Brunner. Kapitän und Torjäger Bernhard Wunderlich wurde zuletzt nur eingewechselt. Der 29-Jährige war leicht angeschlagen. In Herten kann Brunner auf Wunderlich wieder von Beginn an bauen. Ob auch Rückkehrer Matthias Horn in der Startelf stehen wird, ist noch nicht sicher.

Der Mittelfeldmann feierte gegen Bosporus FC Friedlingen seine Rückkehr und stand zum ersten Mal seit seinem Wechsel 2016 zum damaligen Landesligisten FV Lörrach-Brombach für Hausen auf dem Platz. In der zweiten Hälfte überzeugte Horn auf Anhieb. „Matthias hat in den letzten Wochen gut trainiert, konnte allerdings wegen seiner Fortbildung auch nicht immer teilnehmen“, informiert Brunner.

Die weiteren Paarungen des vierten Spieltags: TuS Lörrach-Stetten - TuS Kleines Wiesental (Sa.; 15 Uhr); SV Todtnau - Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (Sa.; 16 Uhr); SV Eichsel - FV Lörrach-Brombach II (Sa.; 17 Uhr); Bosporus FC Friedlingen - FC Wittlingen II So.; 15 Uhr); SV Weil II - FC Steinen-Höllstein (So.; 15.30 Uhr).