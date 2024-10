Fußball: Herten und Schönau teilen Sorgen

Ein ähnliches Schicksal teilt der FC Schönau. Auch Manfred Knobel muss wöchentlich auf viele Spieler verzichten. Am vergangenen Wochenende bei der Niederlage in Schlüchttal fehlten dem Schönauer Übungsleiter nicht weniger als 13 Spieler des 25-Mann-Kaders. Es war das Erste von insgesamt acht Auswärtsspielen am Stück. Dass es die Kicker vom Oberen Wiesental auf des Gegners Platz aber durchaus draufhaben, bewiesen sie in der Rückrunde der vergangenen Saison. Dort gewannen die Schönauer nämlich in Laufenburg, Schliengen, Schlüchttal und Mettingen/Krenkingen. „Damals hatten wir aber auch nur zwei, drei Verletzte“, erinnert sich Knobel. „Wir müssen jetzt auch wieder anfangen zu gewinnen.“ Wie übel es um das Personal steht, wurde in Schlüchttal noch einmal deutlich: Denn der 47-jährige Knobel setzte Torhüter Simon Klein als Feldspieler ein. „Er hat das aber richtig gut gemacht. Simon hat eine klasse Einstellung zu diesem wunderschönen Sport.“ Gut möglich, dass Klein auch an diesem Wochenende wieder auf dem Feld ran muss. fas