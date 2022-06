Fußball „Herten wie eine zweite Familie für mich“

Eine beeindruckende Zahl. „Ich habe die letzten 15 Jahre meines Lebens beim SV Herten verbracht. In dieser Zeit habe ich super Typen kennengelernt, es gab tolle Ausflüge, gemeinsam hat man Dinge gestaltet, persönlich wächst man daran. Ich bin einfach nur dankbar, das Vertrauen von diesem Verein über all die Jahre bekommen zu haben. Der SV Herten ist wie eine zweite Familie für mich“, findet Laisa bewegende Worte, der sich darauf freut, an den Wochenenden auch mal frei zu haben. „Ich gehe dann als Fan auf den Sportplatz. Ich freue mich ja, die Jungs spielen zu sehen.“

Nichts zu machen kommt für den Familienvater nicht infrage. „Ich werde ein paar andere Sportarten ausprobieren. Tennis, Bouldern, Crossfit. Ansonsten schickt mich meine Frau freiwillig wieder auf den Fußballplatz“, lacht Laisa.

Wobei, so ganz hängt der Defensivspezialist seine Kickschuhe noch nicht an den Nagel. „Ich habe den Alten Herren meine Unterstützung zugesagt.“ An seinem Geburtstag debütierte er beim Alt-Herren-Pokalfinale gegen den FSV Rheinfelden. Mit 7:4 nach Elfmeterschießen setzte sich Laisa mit seinen Hertenern letztlich auf dramatische Weise durch. Dort schloss sich für Laisa ein Kreis. Gemeinsam mit Sebastian Kiewald und Claudio Iannettone trug das Trio dieselbe Rückennummer wie 2007 in Laisas erster Aktivsaison, als Herten am vorletzten Spieltag den Aufstieg gegen den FC Schönau vor mehr als 1000 Zuschauern klarmachte.

„Daran denkt man noch Jahre zurück. Das war der Wahnsinn. Und jetzt mit den Jungs von damals wieder zu kicken, das war natürlich überragend.“

Hinter den Erwartungen blieb die erste Mannschaft in dieser Saison. Trotz der enttäuschenden Spielzeit macht sich Laisa keine Sorgen um die Zukunft seines Vereins: „Da sind gute Typen dabei“, betont Laisa und äußert abschließend einen Wunsch: „Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr Demut, Teamgeist und Disziplin dazubekommen. Das hat mir zuletzt ein wenig gefehlt.“