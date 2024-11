Inmitten des Abstiegskampfs muss der VfR Bad Bellingen nach der Winterpause ohne Sturmtank Laurenz Hiller planen. Hiller zieht es gemeinsam mit seiner Freundin aus beruflichen Gründen in die Bodenseeregion. Im Sommer 2022 schloss sich Hiller, vom FC Wittlingen gekommen, dem VfR Bad Bellingen an und wurde in der ersten Saison umgehend zu einer tragenden Säule der Mannschaft. Aufgrund eines personellen Engpasses bewies er sich auch mehrere Male in der Bellinger Innenverteidigung. Aus den vergangenen zweieinhalb Jahren stehen für „Lameo“, wie Hiller beim VfR genannt wird, beachtliche 44 Scorerpunkte aus 56 Ligapartien für die Kurstädter zu Buche. Dazu hatte er in der vergangenen Saison neben des Meistertitels in der Bezirksliga auch einen erheblichen Anteil am Erreichen des Pokalfinales mit dem VfR. „Mit Lameo verlieren wir nicht nur einen sehr guten Fußballer, sondern auch einen tollen Menschen, der immer alles für die Mannschaft gegeben hat“, betont der Sportliche Leiter Kai Schillinger. Darüber hinaus wünscht er im Namen des ganzen VfR Bad Bellingen „alles erdenklich Gute für Ihn und seine Freundin, vor allem viel Gesundheit!“. Am kommenden Samstag (15 Uhr) gastiert die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal im Bellinger Rheinstadion. „Für Laurenz und für einen guten Abschluss vor der Winterpause“, wolle der VfR die drei Punkte zuhause behalten, betont Kai Schillinger abschließend.