Fußball: Hilpüschs hartes TuS-Urteil

„Es war toll, auf dem neuen Platz zu spielen. Jeder war top motiviert“, sagt ein glücklicher Großklaus. „Der Platz fühlt sich sehr gut an. Das ist eben auch die neueste Generation Kunstrasen. Dazu kommt noch die Tribüne. Die Anlage ist insgesamt super gelungen.“ Bereits nach sechs Minuten fiel der erste Treffer auf dem frischen Geläuf. Marlon Denz durfte früh zum Jubeln abdrehen. Eine Viertelstunde später war es Großklaus, der auf 2:0 erhöhte. Für den Routinier war es Saisontreffer Nummer 16.

Niko Rusch verkürzte noch vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause kam es noch besser für die Blau-Weißen. Wieder war es Rusch, der per Elfmeter auf 2:2 stellte. Die Freude hielt allerdings nur kurz, denn nur eine Minute später sorgte Mischa Hofer für das entscheidende 3:2. „Es war ein spannendes Spiel“, sagte Großklaus. Ob man in Kandern schon von der Bezirksliga träumt? „Nein, nein. Wir sind froh, dass wir so weit weg von den Abstiegsrängen entfernt sind“, so Großklaus.