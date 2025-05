Fußball: Hilpüschs Sechserpack

Der TuS holt 28 Zähler aus zehn Partien

„Da war aber ehrlich gesagt gar kein so richtig schönes Tor dabei. Einmal per Kopf, ein platzierter Schuss aus 18 Metern und viermal wurde mir der Ball perfekt quergelegt“, berichtet Hilpüsch. Als Zehnter mit einem satten Rückstand von zwölf Zählern auf den Relegationsplatz zwei waren die Efringer in die Rückserie gestartet. Inzwischen belegt der Traditionsklub Rang drei. Es fehlen nur noch zwei Punkte auf Eichsel.

„Wir wollen nach wie vor die Rückrunde ohne Niederlage beenden. Nur das ist unser Ziel. Ein möglicher Aufstieg wäre meiner Meinung nach noch mindestens ein Jahr zu früh.“ Ob Efringen im Fall der Fälle das Aufstiegsrecht denn überhaupt annehmen würde? „Das entscheiden wir nach dem Spiel gegen Eichsel am 25. Mai“, sagt Hilpüsch. Die Zahlen des TuS muss man sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. 28 Punkte sammelten „Hille“ und Co. in zehn Partien der Rückserie. Damit haben die Efringer neun Punkte mehr geholt als der erste Verfolger aus Schopfheim. Zum Vergleich: Spitzenreiter SV Weil II kommt auf 19 Punkte, Eichsel auf 18. Insgesamt erzielte das Team des Trainerduos Bernd Krebs und Daniel Slabi schon 92 Tore und damit mit Abstand die meisten der Liga.