Fußball: „Hinrunde durchwachsen“

Herr Schulz, Ihre Mannschaft hat aus einem 0:2 noch einen 3:2-Auswärtssieg beim FVLB II gemacht. Wie kam dieser zustande?

Wir haben gut angefangen, bekamen dann ein blödes Gegentor. Trotzdem sind wir gut im Spiel, die Lörrach-Brombacher haben aber schon ziemlich aufs Gaspedal gedrückt und gehen mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause machen wir das 1:2 nach einem Konter. In der zweiten Halbzeit war die Partie lange Zeit ausgeglichen. Am Ende waren wir aber am Drücker und trafen noch nach einem Billard-Tor zum 3:2.