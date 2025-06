So war es FCE-Angreifer Yanik Brucker, der in der 73. Spielminute auch die letzten Zweifel an einem Emmendinger Aufstieg in die Landesliga verstummen ließ. Der 25-Jährige ließ SG-Keeper Philipp Bischof mit einem platzierten Abschluss von der Strafraumkante keine Chance.