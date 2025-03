Fußball: Hiobsbotschaft für Primus Wittlingen

FC Wittlingen (1.) - VfB Waldshut (14.); So.; 15 Uhr: „Diese Spiele hätten wir in der vergangenen Saison wahrscheinlich nicht mit maximaler Punkteausbeute gestaltet. Vieles spricht im Moment für die Mannschaft und die Moral. Daher gilt es diese Spiele einfach zu gewinnen. Am Ende des Tages ist auch egal, in welcher Art und Weise das geschieht“, erklärt Wittlingens Coach Fabio Muto nach den Pflichtsiegen gegen die Kellerkinder Jestetten und Hochrhein. Eine Hiobsbotschaft müssen die Wittlinger nun allerdings verdauen: David Pinke hat sich beim FC Hochrhein wenige Minute nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer den Meniskus gerissen. Bereits am Donnerstag wurde der 32-Jährige operiert. „Nach seiner OP wissen wir auch, wie lange er uns fehlen wird. Jetzt muss die Mannschaft noch enger zusammenrücken und die Verantwortung, die er auf sich genommen hat, auf andere Schultern verteilen“, sagt Muto. Pinke, der auch als spielender Co.-Trainer fungiert, stand in dieser Spielzeit bislang 14 Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er sieben Tore.

FC Zell (2.) - SV Jestetten (15.); Sa.; 15.30 Uhr: Für die Zeller ist ein weiterer Sieg gegen den Vorletzten aus dem Klettgau Pflicht. „Das ist unser Ziel“, betont Trainer Michael Schwald, ergänzt aber: „Wir dürfen uns von der Tabelle nicht blenden lassen. Jestetten hat gute Ergebnisse erzielt gegen Teams aus dem oberen Drittel.“ Sein Comeback in der ersten Elf nach langer Zeit feierte am vergangenen Wochenende Akeem Gerspacher. Der 26-Jährige hatte sich noch zu Landesliga-Zeiten schwer am Knie verletzt, wurde operiert. Nun findet er langsam zurück. „Akeem bekommt die nächsten Spiele immer Einsatzzeiten - mal von der Bank, mal von Anfang an, damit er ganz schnell wieder zur alten Stärke findet. Wir brauchen ihn für die Top-Spiele“, erklärt Schwald, der am Samstag auf Fabrice Neto Loureiro verzichten muss. Hinter einem Trio steht noch ein Fragezeichen.