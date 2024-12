Für den SV Weil entpuppte sich das Derby aller Derbys im Hochrhein-Fußball als Traumauftritt. Nicht in dieser Saison bislang und auch nicht in den vergangenen Jahren hat die Truppe eines rundum glücklichen Trainers Andreas Schepperle so guten Fußball gespielt Trotz der Absenzen von beiden Stamm-Innenverteidigern David Groß (gesperrt) und Hannes Kaiser (erkrankt) kaufte die SVW-Defensive mit den herausragenden Adrian Fischer und Egzon Ferati in der Innenverteidigung den Gästen mit einem aggressiven Zweikampfverhalten den Schneid ab.

Stöhr und Radulovic narren FVLB-Abwehr

Und im Angriff stellten „Magic“ Stöhr und sein kongenialer Sturmpartner Nemanja Radulovic die überforderte FVLB-Abwehr vor unlösbare Probleme. Stöhr und Radulovic schossen den FVLB im Alleingang aus den Schuhen, erzielten jeweils drei Treffer.