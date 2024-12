Fußball: Hitz wird zum Basler Pokalhelden

Das Weiterkommen wurde dem FCB im Achtelfinale des Schweizer Cups von Gegner FC Sion jedoch alles andere als einfach gemacht. Zwar ging Basel durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Kraftpaket Xherdan Shaqiri bereits nach fünf Minuten in Führung, geriet aber durch zwei massive Abwehrfehler noch in Durchgang eins ins Hintertreffen. Zwei haarsträubende Patzer von Abwehrspieler Nicolas Vouilloz nutzte Gäste-Angreifer Théo Bouchlarhem eiskalt aus und brachte Sion innerhalb von acht Minuten mit 2:1 in Führung (30./38.). Nach der Pause fehlte der Elf von Trainer Fabio Celestini über weite Strecken die Durchschlagskraft. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit stellte sich die Einwechslung Anton Kades als Glücksgriff heraus. Der 20-Jährige rettete die „Bebbi“ mit seinem Traumtor in der 86. Spielminute in die Verlängerung. Auch die Verlängerung brachte keinen Sieger hervor, so dass es für beide Mannschaften ins berüchtigte Elfmeterschießen ging. Die beiden Basler Torschützen Xherdan Shaqiri und Anton Kade zeigten sich auch vom Elfmeterpunkt treffsicher, während FCB-Keeper Marwin Hitz sowohl den „Penalty“ Cristian Souzas als auch Joël Schmieds Elfmeter entschärfte. Die beiden weiteren FCB-Schützen Kevin Carlos und Bradley Fink versenkten ihre Schüsse im Gehäuse und sorgten somit für das Erreichen des Viertelfinales. Dennoch gab es einen ganz großen FCB-Helden: Marwin Hitz.