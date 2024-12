In einem temporeichen Duell besiegte der FC Kandern den FC Hausen am Sonntagnachmittag mit 4:2. Vier der sechs Treffer fielen nach Standards. Der erste Standard der Partie, ein Eckball von Francois-Xavier Bohn, brachte die 1:0-Führung für den FC Kandern (11.). Robin Völkel stand goldrichtig und drückte das Leder über die Linie. Auf der Gegenseite kamen die Gäste nach zahlreichen Abschlüssen zum verdienten 1:1-Ausgleich durch Till Denner (40.). Er ließ Kanderns Keeper Ruben Honold nach einem Gewühl im Strafraum aus sieben Metern keine Abwehrchance. Noch vor dem Pausenpfiff geriet der FC Hausen jedoch wieder in Rückstand, als Tim Großklaus nach einem Fehlpass nicht lange fackelte und den Ball aus 20 Metern sehenswert ins Tor lupfte (45.). Im zweiten Durchgang hatte der FC Kandern das nötige „Fortune“ als Bennet Dietel, bereits gelb verwarnt, nach einem robusten Einsteigen von Schiedsrichter Andreas Holub nicht vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Es kam wie es kommen musste: Der 20-Jährige wuchtete einen Eckball von Maximilian Vollmer, nachdem zuvor erneut Robin Völkel (79.) und Dominik Hug (86.) per Foulelfmeter getroffen hatten, per Kopf zum 4:2-Endstand in die Maschen (88.). Der FC Kandern springt durch den vierten Sieg in Folge mit einem Spiel in der Hinterhand auf den fünften Tabellenplatz, während der FC Hausen auf Relegationsrang 13 überwintert.