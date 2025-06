Fußball: Hochrhein verneigt sich vor Legende

Als Tabellendritter besteht für Efringen-Kirchen auch noch die theoretische Chance auf die Aufstiegsrelegation, wenngleich der SV Eichsel an diesem Wochenende den ersten Matchball hat. Gewinnen die Dinkelberger am Samstag, 16 Uhr, das Spiel beim FC Kandern ist der Mannschaft von Trainer Manuel Schwarz die Vizemeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Wie schon im Vorjahr würde es für den SVE dann in zwei Duellen um den Aufstieg in die Bezirksliga gehen.

2024 hatte sich Eichsel knapp dem FC Hochrhein geschlagen geben müssen. Doch die Begegnung in der Au wird sicherlich eine riesengroße Herausforderung, muss Schwarz einmal mehr auf zahlreiche Spieler verzichten. Das Hinspiel Mitte November war übrigens mit 4:1 für Kandern ausgegangen. Tim Großklaus traf dreimal.

Auch im Abstiegskampf ist es t spannend. Endgültig retten kann sich der FV Lörrach-Brombach II, wenn er am Samstag, 18 Uhr, zuhause gegen den SV Todtmoos punktet, dessen Lage als Vorletzter deutlich prekärer aussieht. Zu einem echten Keller-Drama könnte es noch am letzten Spieltag in der Partie zwischen Steinen-Höllstein und Stetten II kommen.

Die weiteren Paarungen: FC Hausen - FC Wallbach, SV Schopfheim - FC Steinen-Höllstein (beide Sa.; 16 Uhr); TuS Lörrach-Stetten II - TuS Maulburg (Sa.; 17 Uhr); SpVgg. Bamlach-Rheinweiler - SV Karsau (Sa.; 17.30 Uhr); FV Tumringen - SV Weil (So.; 15 Uhr).