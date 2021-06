Fußball Höhepunkt und Motivationsspitze

Und daher waren die 67 Plätze für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren im Nu wieder ausgebucht. „Wir brauchten gar keine Werbung, keine Flyer oder irgendwelche Aushänge“, sagt Müller. Es passt eben alles – für alle Seiten, eine echte Win-Win-Situation.

Dass überhaupt ein Fußballcamp trotz weiter bestehender Corona-Einschränkungen stattfinden kann, darüber ist der Verein sehr froh. „Gerade jetzt ist das für die Kickerinnen und Kicker ein echter Höhepunkt“, heißt der Tenor aus dem Orga-Team. Ein tolles Hygienekonzept seitens des VfB Stuttgart und des SVE ließen jegliche Bedenken hinten anstellen. Spaß am Fußball war angesagt. Zudem wurden die Camp-Teilnehmer, wie schon im vergangenen Jahr, in zwei separate Gruppen eingeteilt, die zu jeweils unterschiedlichen Zeiten quasi in einem Halbtagscamp trainierten und dabei nach Herzenslust kicken, dribbeln und jonglieren konnten.

„Vor allem das Verhältnis, dass auf einen Trainer maximal zehn Kinder kommen, ist einfach top“, schwärmen die Organisatoren, deren Kinder ebenfalls gerne und unbedingt bei den Camps dabei sein und sich unbedingt das VfB-Trikot überstreifen wollen. Das gibt es ebenso wie eine Sporthose, Stutzen, Trinkflasche zum Training mit dazu.

„Eine professionelle Fußballschule ist eine tolle Motivation für die Fußballkids, davon zehren sie lange“, spricht Stephanie Müller aus Erfahrung. Gerade jetzt, da durch Corona längere Zeit nicht gemeinsam trainiert werden konnte, sei es besonders wichtig, den Fußballnachwuchs mit einem Höhepunkt bei der Stange zu halten und wieder die Lust am Fußball und das Feuer am Kicken zu entfalten.

Zwar ist in der Jugendabteilung des SVE, dem 35 Kinder in der F- und G-Jugend angehören, während die älteren Kinder und Jugendlichen in der SG Dinkelberg spielen, das Training vor einigen Wochen wieder aufgenommen worden, „doch gibt es natürlich noch Nachholbedarf“, stellt Müller fest.

Und das meint und sieht auch Tim Schöller vom VfB Stuttgart so. Auch während dieses Camps hat er das eine oder andere Defizit in Sachen Kondition und Technik ausgemacht. Was nun allerdings nach den Geschehnissen der vergangenen Monate nicht sonderlich überrascht. Wichtig sei daher jetzt, dass die Jungs und Mädels aktiv dran bleiben und engagiert trainieren.

Die Freude und den Spaß am Fußball hat er auf dem Eichsler Platz aber allemal gesehen, bei all den Übungen wie Dribblings, Finten, Kurzpassspiel, Torschuss oder Flanken. Und so ist er sich sicher, werde schon bald der alte Leistungsstand wieder da sein. „Bis zum Saisonstart klappt es bestimmt wieder wie gewohnt“, ruft er den engagierten Nachwuchskickern aufmunternd zu.

Ian Rutschmann wechselt vom SV Eichsel zum FV Herbolzheim

Fußball-Kreisliga A, West: Abwehrspieler verlässt den Rheinfelder Club aus Studiengründen und heuert in der Landesliga an

Abschied: Ian Rutschmann (19) hat den A-Kreisligisten SV Eichsel aus Studiengründen verlassen und spielt künftig in der Landesliga beim FV Herbolzheim.