In der Vorrunde waren wir durch die vielen personellen Absenzen überhaupt nicht im Rhythmus. Es fehlte die Fitness und der Glaube an die eigene Stärke. Das hat sich in der Winterpause geändert. Spieler sind nur noch selten abwesend, und Trainer Andi Schepperle hat eine gute und erfolgsorientierte Formation gefunden. Unsere Hoffnung war also nicht unberechtigt. Die Mannschaft funktioniert. Das hat auch damit zu tun, dass es keine Einzelkämpfer wie in der Vorrunde gibt, sondern eine in sich gefestigte Mannschaft mit Teamgeist.