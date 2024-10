Die Ausgangslage scheint klar zu sein, wenn am Sonntag ab 15 Uhr der Ball in der Partie FC Wolfenweiler-Schallstadt gegen den VFR Bad Bellingen rollt. Die Schallstädter weilen mit 21 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz, während die Bad Bellinger mit acht Punkten aus den ersten acht Spielen nur knapp über den Abstiegsplätzen auf dem elften Platz rangieren. Cheftrainer Peter Johann blickt dennoch optimistisch der hohen Hürde in Wolfenweiler-Schallstadt entgegen. „Wir fahren da hin, um auch Punkte mitzunehmen“, so Johann. Zwar dürften die Schallstädter nach vier Siegen in Folge eine breite Brust haben, allerdings steht ihnen am Donnerstagabend auch noch ein schweres Pokalspiel gegen Verbandsligist Offenburg bevor. Ob die Bad Bellinger dadurch einen Tick frischer als die Männer aus Schallstadt sind, bleibt abzuwarten. Johann sieht die Stärken beim Ligaprimus besonders in der guten Organisation und rechnet sich trotz alledem gute Chancen aus, kann er doch bis auf die Ausfälle von Enno Meyer und Tim Siegin aus dem Vollen schöpfen. Um das ausgeschriebene Ziel Klassenerhalt zu erreichen, habe man keine Möglichkeit, zu schonen“, sagt Johann deutlich. Man müsse schauen, dass man auf 16 bis 18 Punkte pro Hin- und Rückrunde kommt, und besonders in den Spielen gegen Gegner aus derselben Tabellenregion unbedingt punkten, so Johann weiter. Der einstige Torgarant Tim Siegin fällt weiterhin aus und seine Tore aus den vergangenen Spielzeiten werden den Rebländern auch noch voraussichtlich bis zum Frühjahr des nächsten Jahres fehlen. Bis dahin gilt es weiter Punkte zu sammeln und den Aufwärtstrend mit vier Punkten aus den letzten beiden Ligaspielen gegen Stegen und Weil fortzuführen. Am Sonntag wäre ein guter Zeitpunkt, um zum ersten Mal in dieser Spielzeit in der Fremde etwas Zählbares mitzunehmen. ems