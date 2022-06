Fußball Huttinger dürfen weiter hoffen

Für seine Mannschaft lief es zunächst richtig gut im Derby bei der Landesligareserve des FSV. Degerfelden führte zur Halbzeit 3:1. „Wir hätten eigentlich sogar noch höher führen müssen. Noah Calvin verschoss beim Stand von 2:1 einen Handelfmeter, Samuel Pisano brachte den Ball aus zehn Metern nicht im leeren FSV-Gehäuse unter. „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann überhaupt keine Chance mehr. Das war das Spiegelbild dieser Saison. Es reicht für uns oftmals nur für eine gute Hälfte.“ Nach dem Schlusspfiff und dem nicht mehr zu verhindertem Abstieg machte sich bei den Degerfeldern Niedergeschlagenheit breit. „Die Jungs saßen auf dem Platz. Das war eine schwierige Situation. Sowas kannten die vielen jungen Spieler noch nicht.“

Nach sieben Jahren ist das Abenteuer Kreisliga A für Degerfelden beendet. Der Abstieg war allerdings seit Wochen vorhersehbar und letztlich auch nicht mehr überraschend, auch wenn die Hoffnung nach dem jüngsten Erfolg gegen den SV Liel-Niedereggenen wieder da war. Die Verantwortlichen beim FVD richten den Blick nun wieder nach vorne.

Der Abstieg der Lieler stand bereits am Freitag fest. Das Schlusslicht konnte gegen Meister TuS Binzen aus mehreren Gründen keine Mannschaft stellen. „So abzusteigen ist dann natürlich extrem bitter“, sagt Trainer Chris Dunke, der den Lielern auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie zur Verfügung stehen wird.

Vor der Saison machten sich die Lieler lange Gedanken, ob sie überhaupt in der A-Klasse am Spielbetrieb teilnehmen sollten oder gleich in der Kreisliga B an den Start gehen. „Wir wollten den Wettbewerb schlussendlich aber annehmen. Wir haben tolle Erfahrungen sammeln dürfen, auch wenn das Ende letztlich deprimierend ist.“