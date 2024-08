Fußball: „Ich bin überwältigt gewesen“

Zwei Stunden nach dem Pressegespräch trainierte Xherdan Shaqiri erstmals mit der Mannschaft. „Der Trainer entscheidet dann, ob ich am Sonntag in Yverdon dabei bin, auf der Bank sitze oder in der Startformation stehe“, so Shaqiri weiter.

Der 32-jährige Rückkehrer hat den FC Basel 2012 verlassen und in den kommenden zwölf Jahren etliche Klubs und Länder gesehen. „Ich habe dort einiges gelernt, das ich der Mannschaft in Basel weitergeben kann.“ Ein Höhepunkt war für ihn 2013 das Triple mit Bayern München.

Shaqiri ein Führungsspielerauch ohne Kapitänsbinde

Könne er sich vorstellen, bei seinem Herzensverein die Kapitänsbinde zu übernehmen“, wird der ehemalige Schweizer Nationalspieler gefragt: „Ich war schon immer Kapitän, mit oder ohne Bändeli“, sagt er mit einem Augenzwinkern selbstbewusst.