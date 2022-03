Fußball „Ich habe eine intakte Mannschaft gesehen“

Bislang ist eigentlich alles offen. In dieser Woche haben die Gespräche mit den Spielern begonnen. Dabei werden natürlich unsere Spielbeobachtungen einfließen. Ich habe am Sonntag das Heimspiel der „Ersten“ gegen Linx angeschaut. Und ich muss sagen, da hat mir eine Menge gefallen. Ich habe eine intakte Mannschaft gesehen, die die Vorgaben von Trainer Erkan (Erkan Aktas, Anm. d. R.) sehr gut umgesetzt hat. Die Mannschaft hat Qualität und ist nicht überaltert, sondern es gibt da viel entwicklungsfähiges Potenzial. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Kader zusammenbleibt. Dann hätten wir in der kommenden Spielzeit eine gute Perspektive.

Frage: In welchen Mannschaftsteilen sehen Sie Handlungsbedarf?

Wie schon gesagt, ist es unser vorrangiges Ziel, den aktuellen Kader zusammenzuhalten. Nach den Gesprächen mit den Spielern werden wir wissen, wer bleibt, wer geht. Dazu gesellen sich die Spieler der U19, die wohl überwiegend ihre Chance in der Verbandsligamannschaft sehen. Danach werden wir uns zusammensetzen und eruieren, in welchen Mannschaftsteilen wir noch Bedarf haben. Der soll dann, wenn möglich, extern gedeckt werden.

Frage: Die Oberliga-Saison hat bislang gezeigt, dass dem FV Lörrach-Brombach torgefährliche Stürmer fehlen. Roger Eschmann ist einer gewesen. Er hat den FVLB aber in der Winterpause verlassen. Wie gehen Sie dieses Problem an?

Oberliga ist nicht gleich Verbandsliga. Wenn Du gegen einen Oberligisten nur drei oder vier Torchancen im Spiel bekommst, sind es in der Verbandsliga vielleicht sieben oder acht. Wenn Du dann noch Erfolg hast, steigt auch das Selbstvertrauen, und die Tore fallen dann von ganz alleine. Diese mentale Stärke fehlt dem FVLB in der Oberliga. Vielleicht haben wir ja schon die torgefährlichen Spieler in unseren Reihen. Allerdings stimmt es schon, dass ich in der Mannschaft einen Spieler wie Daniel Briegel vermisse, der in jeder Saison für 10 bis 15 Tore gut war. Doch solche Typen sind im Bezirk dünn gesät.

Frage: Wie schätzen Sie die Qualität der Verbandsliga Südbaden in der kommenden Saison ein?

Sollten neben Lörrach-Brombach auch der Freiburger FC, Linx und Oberachern absteigen, dann wird es eine brutal starke Verbandsliga geben. Da müssen sich dann viele nach der Decke strecken.

Frage: Trauen Sie dem SV Weil den Ligaverbleib in der Verbandsliga zu?

Wenn der SV Weil sich rettet, wäre das wunderbar. Dann wird’s zwei tolle Derbys geben. Die beiden ersten Spiele haben gezeigt, dass es den Weilern gelingen kann. Aber sie haben einen verdammt schweren Weg vor sich.

Frage: Gelingt dem FSV Rheinfelden der direkte Aufstieg in die Verbandsliga?

Die Qualität ist da. Ich traue den Rheinfeldern das zu. Und für den Bezirk wäre es eine tolle Sache, mit drei Mannschaften in die Saison 22/23 zu gehen.