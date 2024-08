Fußball: „Ich will den Jungen helfen“

In den vergangenen beiden Spielzeiten waren Sie Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld der Black Stars Basel, die in der 1. Liga-Classic an den Start gehen. Wäre da nicht nochmals die Chance gewesen, in Sachen Fußball nochmals richtig anzugreifen?

Bei den Black Stars hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich war auch wieder gut in Form. Allerdings absolviere ich eine Umschulung zum Industriekaufmann und habe einfach nicht mehr die Zeit, um dreimal wöchentlich auf diesem Niveau zu trainieren und am Wochenende ewig lange Auswärtsfahrten zu bestreiten. Mir wurde zwar angeboten, dass ich nur zweimal trainieren müsse, aber das kann ich mit meinem Gewissen schlicht nicht vereinbaren. Alle Teamkollegen müssen dreimal ran und ich nur zweimal? Nein, das geht für mich nicht.

Alle Augen sind in der Bezirksliga jetzt auf den ehemaligen 3. Liga-Profi gerichtet? Spüren Sie einen gewissen Druck, immer und zu jeder Zeit abliefern zu müssen?

Druck? Nein, Druck spüre ich keinen. Ich muss doch keinem mehr etwas beweisen. Aber klar, wenn ich etwas mache, dann mit 100-prozentigem Einsatz. Für mich zählt nur der Erfolg der Mannschaft. Und wenn ich da helfen kann mit Toren und Vorlagen, dann wäre das super. Aber ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn sich die etwas Jüngeren in unserer Mannschaft in dieser Saison in den Fokus spielen würden. Ich versuche, sie dabei zu unterstützen, ich will ihnen helfen.

Wie würden Sie denn Ihre Rolle beim TuS beschreiben?

Ich bin spielender Co-Trainer. Das heißt: Ich muss und werde auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen.Die Jungs haben schon gemerkt, dass ich sehr viel meckere. Aber nur, weil sie teilweise gar nicht wissen, was sie eigentlich alles können.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem TuS?

Ich denke, dass diese Saison doch so einiges möglich ist für uns. Aber nur dann, wenn wir als Team funktionieren und der absolute Wille da ist, jedes Spiel auch unbedingt gewinnen zu wollen.

Im Pokal ging es zuletzt gegen den FC Bosporus Friedlingen. Für Sie war das ein ganz besonderes Spiel, oder?

Ja, sehr besonders. Dort habe ich mit Fußballspielen angefangen und war am Wochenende als Kind immer stundenlang auf dem Platz aktiv. Die Friedlinger haben uns total überrascht und es uns im Pokalspiel sehr schwer gemacht mit ihrer jungen Mannschaft.

Nach vielen Jahren in der Fremde sind Sie vor zwei Jahren in die Heimat zurückgekehrt. Jetzt kicken Sie als gebürtiger Lörracher beim TuS. Verfolgen Sie den Weg Ihrer Ex-Klubs noch?

Das Erste, was ich nach meinen eigenen Spielen immer mache, ist, nachzuschauen, wie Energie Cottbus gespielt hat. Das funktioniert schon automatisch, wenn sie zeitgleich spielen. Aber ich bin allgemein in dieser Hinsicht ein bisschen verrückt. Ich schaue mir einfach alle Ergebnisse an. Auch, wie die Partien hier in der Region ausgegangen sind, etwa die Resultate von Bosporus, von TJZ aus der Kreisliga B oder die der Landesliga, einfach alles.