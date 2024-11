Fußball im Fernsehen Nervosität und Sky-Probleme vor dem Neustart der TV-Auktion

Wie Mitte April beginnt auch die neue Auktion am kommenden Montag mit dem Wettbieten um Paket B. In den Tagen danach werden zunächst die anderen Pay-TV-Rechte für die Live-Übertragungen versteigert. Insgesamt jedoch ist die Auktion im zweiten Anlauf - gegenüber der ursprünglichen Planung - um zwei Tage verkürzt: An den letzten Tagen werden mehrere Free-TV-Pakete gleichzeitig angeboten und meistbietend verkauft. Das ist die einzige Änderung im Ablauf.

Noch fehlt die Urteils-Begründung

Am 5. Dezember sollen die Vereine nach derzeitigem Stand erfahren, wie hoch die Gesamteinnahmen in den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 sind. Die Zeit drängt. Denn es steht noch eine schwierige Diskussion an: "Wir wollen das Thema Verteilung nach dem Abschluss der nationalen Ausschreibung angehen", hatte Merkel bereits angekündigt.

Noch aber gibt es einen Vorbehalt. Denn die Begründung des DIS-Urteils liegt noch nicht vor. "Es bleibt ungewiss, ob eine der beteiligten Parteien auf die Begründung des Schiedsgerichts reagieren wird", sagt Sportmarketing-Experte Klewenhagen. "Sollte eine Partei rechtliche Schritte gegen den Entscheid einleiten, wäre dies durchaus problematisch für alle Beteiligten, insbesondere für die Bundesliga, da sich der gesamte Prozess erheblich verzögern könnte."