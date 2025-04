Fußball: Im Grütt wird der „Bär steppen“

Szesniak hat gute Argumente dafür: Nach einer Ergebnis-Krise in den ersten Partien nach der Winterpause ist der FV Lörrach-Brombach wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. War der 5:2-Heimsieg gegen den Freiburger FC U23 erst in der Schlussphase überzeugend herausgespielt, bot der FVLB am vergangenen Sonntag beim 5:1-Sieg im Spitzenmatch des Spieltags eine bärenstarke Vorstellung.

Leistungsdruck spielt Szesniak in die Karten

So sehen sich die Lerchenkicker im Nachholspiel am Donnerstag zweifellos in der Favoritenrolle, weil sich auch die personelle Situation beim ehemaligen Oberligisten in jüngster Vergangenheit deutlich verbessert hat. So werden gegen Binzen die Langzeitverletzten Maurice Muslic und Robin Hinrichsen fehlen. „Maurice wird in dieser Saison wohl noch spielen, bei Robin haben wir keinen Druck. So ist es für uns kein Beinbruch, wenn er in dieser Spielzeit nicht mehr spielt.