Fußball: Immerhin ein 1:1

Es war ein Match auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber in den Anfangsminuten die gefährlichere Mannschaft waren. Laurenz Hiller jagte in der 7. Minute ein Ball nur knapp über den gegnerischen Kasten. Mike Muser fehlte in der 9. Minute nach einer Flanke nur ein Schritt, um den Ball wenige Meter vor dem Tor zu treffen. Und Laurenz Hiller hatte drei Minuten später das 1:0 auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus 14 Metern wird von Torwart Kai Vogler per Fußabwehr pariert.

Kurz vor der Pause ging der SV Ballrechten-Dottingen mit 1:0 in Front. Tim Schillinger gelang nach 74 Minuten der Ausgleich.