Fußball Immerhin ein Punkt in Unterzahl

Es wurde aber auch noch Fußball gespielt an diesem nasskalten Herbsttag. Die Gastgeber präsentierten sich gut eine halbe Stunde lang durchaus engagiert und spielfreudig, waren das bessere Team. Aber einmal mehr konnten sie die sich bietenden Chancen durch Michael Hänggi (10.), Luis Filipe Couto Pereira und Stöhr (24./32.) nicht nutzen.

Aber auch der Gast hätte in Führung gehen können, als Maximilian Resch (26.) nach einer Unstimmigkeit zwischen Hasan Ates und Groß alleine vor Torwart Sandro Keller den Ball am langen Pfosten vorbei ins Toraus spedierte. Keller war noch mit dem Fuß am Ball. Der FC Teningen hatte nun Oberwasser und erzielte nach einem sehenswerten Konter durch Niklas Bub das 1:0.

Mit neuem Elan kam der SV Weil aus der Kabine, wurde dann aber schnell durch den Platzverweis von Stöhr ausgebremst. Doch in dieser schwierige Phase stemmte sich der SV Weil in Unterzahl erfolgreich gegen die drohende Niederlage. Ridje Sprich (71.) lief sich auf der rechten Seite frei und überwand FCT-Schlussmann Philipp Poser mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck. Nun wollte der SV Weil mehr, hatte aber Glück, dass die Teninger reihenweise beste Einschussmöglichkeiten versiebten. In der 84. Minute hätte Sprich beinahe sogar noch das 2:1 erzielt, doch er scheiterte an Poser.

Kehler FV – SV Weil 1:0

Wie so oft bislang in dieser Saison war der SV Weil auch in Kehl nicht das schlechtere Team auf dem Platz. Aber es fehlte den Gästen einmal mehr in dieser Spielzeit die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. „Chancen hatten wir genug, aber wir haben halt nicht getroffen“, betete SVW-Trainer Andreas Schepperle gebetsmühlenartig sein Mantra herunter.

Das 0:1 aus Weiler Sicht war eine Verstrickung falscher Entscheidungen von Sandro Keller. Der Torwart stürmte nach einem Kehler Ball in die Tiefe und kam gegen Tim Keck einen Tick zu spät. Es gab einen Pressschlag. und danach fiel Keck wieder vor die Füße. Der KFV-Offensive hatte darauf hin keine Mühe, den Ball ins leere Tor zu schieben.