Fußball Immerhin Punkt zum Jahresabschluss

Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Kölnerinnen direkt nach Wiederanpfiff: Moorrees traf in der 48. Minute die Latte. Es war die größte Torannäherung des gesamten Spiels. Aber auch der SC Freiburg besaß nun Chancen. Erneut waren es Chiara Bouziane (50., 53.) und Hasret Kayikci (61.), die den SC hätten in Führung bringen können.

Rückrunde startet am 4. Februar

In der Schlussphase dominierte der Sport-Club klar, schnürte die Kölnerinnen zuweilen in der eigenen Hälfte ein. Doch vor dem Tor fehlte weiter die letzte Konsequenz im Abschluss. Aber auch der eine oder andere Konter der Gastgeberinnen verpuffte, weil die Genauigkeit im Passspiel fehlte. So war Freiburgs Torhüterin Rafaela Borggräfe nahezu beschäftigungslos.

In der 87. Minute wäre dem SC Freiburg beinahe noch ein Tor geglückt. Ein von Judith Steinert geschossener Ball wurde von Kölner Seite gerade nach auf der Torlinie geklärt. Am Ende blieb es beim torlosen Remis und einer schlussendlich nicht ungerechten Punkteteilung, auch wenn der SC hier mehr hätte mitnehmen können.

Als Tabellenvierter verabschieden sich die SC-Frauen mit 19 Punkten in die Winterpause, ehe am 5. Januar Trainingsauftakt für die Rückrunde ist. Am 4. Februar 2023 startet der SC mit einem Heimspiel gegen den Champions League-Teilnehmer VfL Wolfsburg.