Fußball, Immo-Cup 2024: Basel gewinnt Hallenturnier der U14

Der FC Basel holt sich den Titel in der Halle

Einen verdienten Turniersieger in der Wintersbuckhalle gab es mit dem FC Basel am Sonntag. Erst nach einem Shootout gegen den FC Bayern München behielten die Eidgenossen das bessere Ende für sich. Held des Spiels war Torhüter Benjamin Deutovic, der den letzten Schuss mit den Außenrist am Tor vorbei lenkte. Gerade die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Erst 35 Sekunden vor der Schlusssirene gingen die Münchner mit 2:1 in Führung, um dann zehn Sekunden später den Ausgleich zu kassieren. Doch auch die letzten 25 Sekunden hatten es mehr als nur in sich. Gleich drei Mal scheiterten die Bayern an Deutovic, der dann beim Shootout das Glück der Tüchtigen hatte. und von seinen Teamkameraden gefeiert wurde.