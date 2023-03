Fußball Imposante Siegesserie

Björn Gutjahr ist ein Torgarant

Ein Wiedersehen mit seiner alten Mannschaft wird es dabei für Steinens Angreifer Björn Gutjahr geben. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Saison noch für die Weiler Reserve, traf in 31 Ligaspielen 15 Mal. Diese Marke hat Gutjahr in dieser Spielzeit schon längst geknackt. Mit 28 Treffern führt der Sturmtank die Torjägerliste klar vor Stettens Danilo Avellina (17) an. „Björn ist natürlich ein absoluter Torgarant“, so Schulz, der sich freut, dass Gutjahr trotz zahlreicher Angebote dem FC Steinen-Höllstein treu geblieben ist. „Es gefällt ihm hier sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass wir ihn auch über den Sommer hinaus bei uns halten können.“