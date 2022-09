Fußball Improvisationskünste sind gefragt

„Aktuell ist der Ausblick nicht so prickelnd. Ich komme momentan auf acht fehlende Spieler“, so Müller. Aus diesem Grund muss der Cheftrainer gegen Ballrechten-Dottingen wohl noch mehr improvisieren als in den vorhergehenden Spielen. Die letzten drei Wochen haben auf jeden Fall sehr viele Körner gekostet. „Wir sind jetzt gerade etwas dezimiert unterwegs. Daher kann ich momentan nicht sagen, dass wir das Spiel sehr offensiv gestalten wollen“, verrät Müller. Die drei Punkte möchte der Cheftrainer selbstverständlich gerne mitnehmen, versucht aber auch, die Erwartungshaltung in seinem Team und an sein Team etwas zu drosseln.

„Personell pfeifen wir derzeit aus dem letzten Loch. Wir haben in der Vorwoche schon Spieler mitgenommen, die nur ab und zu oder eingeschränkt bei uns trainieren.“ Der FC Zell bekommt es derzeit zu spüren, dass man in der Landesliga nicht nur einen großen Kader benötigt, sondern auch, dass die Beanspruchung an jeden Akteur eine andere ist als noch in der Vorsaison.

Wie dünn die Luft ist, zeigten die Trainingseinheiten in dieser Woche. Zehn bis zwölf Feldspieler kamen zu den Übungseinheiten. Alle anderen Spieler fehlten wegen Urlaub, Krankheit oder noch nicht auskurierten Verletzungen. „Ich weiß nicht, wer noch fit wird. Vielleicht haben wir am Sonntag dann noch die eine oder andere Möglichkeit“, sagt Müller.