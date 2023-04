Fußball In allen Belangen überlegen

WEIL AM RHEIN. 9:1 hatten die Blauen am Samstag vor einer Woche den FV Herbolzheim aus dem Nonnenholz geschossen. Ähnlich hätte das Ergebnis auch am Samstag auch im Derby lauten können, wenn die Gastgeber vor dem gegnerischen Tor effektiver zu Werke gegangen wären. 12:1 für den SVW lautete das Chancenverhältnis während der 93 Minuten. Aber die Weiler machten es spannend. Erst in der 89. Minute gerieten die Gastgeber-Fans in Ektase, als Kapitän Ridje Sprich das erlösende 2:1 erzielte.