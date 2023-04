Fußball In der Nachspielzeit ein Schlag in die Magengrube

Denn der in dieser Saison bisher gut agierende Schiedsrichter Dario Litterst erwischte in der Partie zwischen dem FC Auggen und Denzlingen nicht gerade das, was man gemeinhin als Sahnetag bezeichnen möchte. Die Leistung des Unparteiischen, der im Verlaufe der Partie viele Situation eigentümlich interpretierte, gipfelte in der Nachspielzeit in einen unberechtigten Elfmeter für die Gäste.

„Wenn es ein berechtigter Elfmeter ist oder wir uns falsch verhalten haben, dann ist das auch okay und dann sage ich das auch gerne. Aber warum sich ein Schiedsrichter in der 90. Minuten in den Mittelpunkt pfeifen muss, das verstehe ich einfach nicht“, schimpfte Schneider noch am Tag nach dem Spiel.