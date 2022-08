Fußball In der Ruhe liegt die Kraft beim FVLB

Von Michael Hundt

Lörrach. Auch wenn die Tabellensituation stark an die misslungene Vorsaison in der Oberliga erinnert, so ist die Lage in dieser Saison gänzlich anders zu bewerten. Die Herren befinden sich immer noch im Umbruch, Di Domenico muss auf viele Spieler zurückgreifen, die in der vergangenen Saison noch nicht im Kader der ersten Mannschaft vertreten waren. Nur noch elf Akteure aus der Oberliga-Saison stehen derzeit in den Reihen des FV Lörrach-Brombach. Insgesamt 18 neue Fußballer wurden in der Sommerpause geholt. Genau diese Spieler müssen nun zeigen, was in ihnen steckt. Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch mental. In den beiden bisher ausgetragenen Saisonspielen sah der Cheftrainer zahlreiche vielversprechende Ansätze bei seinen Spielern. Leistungen, auf die er auch beim FC Waldkirch aufbauen will und kann.