Fußball: In der Spur bleiben

Die Gäste stehen mit sieben Zählern weit abgeschlagen am Tabellenende und werden den Gang in die Bezirksliga Freiburg kaum noch verhindern können. Das Team von Thorsten Szesniak steht mit 45 Punkten auf Rang fünf und würde sich mit einem Heimsieg am Samstag in den Top fünf der Liga festsetzen.

„Wenn wir nur eine Spur zu überheblich auftreten werden wir definitiv Schwierigkeiten bekommen. Das haben wir bereits im Hinspiel (1:0) gesehen. Gegen Bahlingen haben wir es gut gemacht, das muss jetzt bestätigt werden“, betont FVLB-Coach Thorsten Szesniak vor der Partie.