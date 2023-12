Fußball in der Türkei: Collina ruft nach Attacke gegen Schiri zum Handeln auf

In einer Mitteilung bei X, ehemals Twitter, äußerte sich der mittlerweile 63 Jahre alte Italiener in seiner Funktion als Vorsitzender des Schiedsrichter-Komitees des Fußball-Weltverbandes FIFA.

Meler sei ein sehr guter Schiedsrichter und ein sehr guter Mann, schrieb Collina. Er habe bei der U20-Weltmeisterschaft in Argentinien Zeit mit Meler verbracht, erklärte Collina. Der Italiener, der während seiner aktiven Laufbahn selbst zu einem Star wurde, lenkte den Fokus in seiner Mitteilung aber auch auf die vielen vergleichbaren Fälle in unteren Ligen, die gar nicht an die Öffentlichkeit gelangten.