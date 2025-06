Fußball in Huttingen: Kinder sind Fans von „Hutti“, dem Otter

Rückblick: Vize-Vereinschef Marek Höferlin berichtete in Abwesenheit des Vorsitzenden Marco Wenk in der Rückschau von einigen sehr erfolgreich zurückliegenden Veranstaltungen, darunter das Bolzplatzprojekt. Dabei wurden die Kinder in den Nachbargemeinden Tannenkirch, Egringen und Holzen auf ihren jeweiligen Bolzplatz eingeladen, um gemeinsam Sport und Spiel zu betreiben. Die Nachfrage sei stets hervorragend gewesen. Auch wurde gemeinsam gegrillt. In der Versammlung wurde bekannt, dass zahlreiche Kinder aus dem Umland speziell vom Huttinger Verein betreut werden wollen, da es dort „Hutti“, den Otter, gibt.

Wahlen: Neugewählte Schriftführerin für Lena Wenk ist Katja Linder. Geplant ist vom Förderverein nunmehr ein Kinderferienprogramm mit einem Ausflug in den Steinwasen-Park nach Oberried am 13. August, ein Ausflug in den Kletterwald Lörrach am 5. September und eine Rafting-Tour am 13. September. Teilnehmen können auch Kinder, die nicht Mitglied sind.