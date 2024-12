Schock im Stadion

Auch unzählige andere Vereine, Spieler und Ex-Profis wünschten Bove viel Glück und gute Besserung. Trainer Raffaele Palladino besuchte seinen Spieler am Morgen, auch einige Teamkollegen kamen zur Klinik. Verbandspräsident Gabriele Gravina kündigte ebenfalls an, zum Krankenhaus in der Toskana zu kommen.