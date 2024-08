Fußball: In Karsau geht’s wieder bergauf

SV Schopfheim noch ohne Punkte

Manuel Schwarz, Trainer des SV Eichsel, hatte trotz der ersten beiden Siege in der Liga gewarnt. Er sollte Recht behalten, denn seine Mannschaft kassierte beim deutlichen 2:6 im Bezirkspokal bei B-Ligist SG Grenzach-Wyhlen eine empfindliche Pleite. In der Liga soll es am Samstag, 15.30 Uhr, auf dem heimischen, tückischen Rasen aber wieder für Zählbares reichen. Gegner ist Steinen, das nach zwei Niederlagen schon ein wenig unter Zugzwang steht.

Auch der SV Schopfheim ist noch eines von vier Teams, das noch keine Punkte auf dem Konto hat. Die Mannschaft von Trainer Angelo Cascio gastiert am Samstagabend (18.30 Uhr) bei Aufsteiger SV Todtmoos. Es gibt sicherlich angenehmere Aufgaben.

In der Begegnung zwischen dem TuS Maulburg und dem FC Kandern kommt es am Samstag, 17.30 Uhr, zum Aufeinandertreffen zweier Altmeister und heutigen Spielertrainer: Vedat Erdogan und Tim Großklaus. Während der 34-jährige Erdogan in der vergangenen Spielzeit 24 Mal traf, erzielte Ex-Profi Großklaus (37) auch immerhin 17 Tore. Wer entscheidet an diesem Wochenende das Duell für sich?