Fußball In letzter Sekunde

Weil am Rhein (mib). Mit der allerletzten Aktion der gesamten Partie hat der SV 08 Laufenburg alle drei Zähler aus dem Nonnenholz entführt. Die Gäste besiegten in der Bezirksliga Hochrhein den SV Weil II mit 2:1 und setzten den Höhenflug fort.

Es war allerdings ein glücklicher Erfolg für die Laufenburger, die erst spät so richtig in die Partie fanden. Die Weiler Reserve zeigten einen starken Auftritt. Gerade in der ersten Hälfte war die Elf von Thomas Schwarze die überlegene Mannschaft. Zweimal landete der Ball nur am Aluminium, zweimal war Simon Blaschke der Pechvogel (4./32.). Eine weitere aussichtsreiche Möglichkeit ließ Guido Perrone ungenutzt. Laufenburgs einzige Chance in Hälfte eins hatte Simon Vutek, der an SVW-Tormann Keven Hill scheiterte (45.).

Nach Wiederbeginn gelang den Hausherren dank eines schulbuchmäßigen Kopfballs von Christian Baumgartner nach einer Ecke in der 50. Minute die verdiente Führung. Nun war Laufenburg gefordert. Und die Gäste gaben Gas. In der 73. Minute gelang Angelo Armenio nach einem Konter der Ausgleich. Coach Schwarze hätte sich in dieser Szene ein „taktisches Foul“ gewünscht.

Während die Gäste nun das Spiel diktierten und den Weg nach vorne suchten, hatten die Weiler durchaus gute Kontergelegenheiten. „Die spielen wir aber zu schlampig, die müssen wir vernünftig ausspielen“, war Schwarze bitter enttäuscht nach dem Match. Statt aber vorher schon alles klar zu machen, kassierte der SVW in der ersten Minute der Nachspielzeit noch das 1:2. Sandro Knab hatte einen 22 Meter-Freistoß an die Unterkante der Latte gesemmelt. Am schnellsten reagierte Armenio und markierte den viel umjubelten Siegtreffer. „Meine Jungs waren wohl wieder der Meinung, dass da schon nichts schief gehen wird“, konnte es Schwarze nicht fassen.