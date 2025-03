„Die Mannschaft hat in Stegen kollektiv versagt“, kommentierte Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin die Auswärtsschlappe. Die Gäste wurden bereits nach 30 Sekunden überrumpelt, als die Stegener einen Konter mit dem 1:0 abschlossen. Da sah die Binzener Offensive ganz alt aus. Das Tor für den Gastgeber erzielte Niklas Warkotsch. In der Folgezeit war das Binzener Offensivspiel an Einfallslosigkeit kaum zu überbieten. „Während der gesamten 90 Minuten ging nur ein einziger Schuss von Jakob Rinza aufs Stegener Gehäuse“, ärgerte sich Sütterlin. Unter dem Strich war der Aufsteiger am Samstag nicht in der Lage, die vielen fehlenden Stammspieler zu kompensieren. Am kommenden Wochenende steigt dann in Binzen das Hochrhein-Derby gegen den SV Weil. Da muss der TuS ein ganz anderes Gesicht zeigen. Die Weiler haben sich aber bei ihrer 0:4-Heimniederlage gegen Herbolzheim ebenfalls blamiert.