Fußball: In Steinen herrscht Klarheit

Das Eichsel auch nicht jedes Spiel gewinnen wird, war mir klar“, sagt Marco Kern vom Weiler Trainerteam. „Wir müssen jetzt jede Woche das auf den Platz bekommen, was wir im letzten Spiel beim 2:0 gegen Rheinfelden II gemacht haben.“ 2019 waren die Blau-Weißen aus der Bezirksliga abgestiegen. Nun soll die Rückkehr gelingen. Damit das auch bald zur Realität wird, sollte am Samstag, 16 Uhr, beim Auswärtsspiel in Wallbach ein weiterer Erfolg her.

Lediglich auf Platz zehn rangiert der FC Steinen-Höllstein. Burak Asik ist seit dieser Saison verantwortlich für den einstigen Oberligisten. Inzwischen ist auch klar, dass Asik gemeinsam mit seinem Trainerteam in der kommenden Spielzeit das Zepter im Wiesentalstadion innehaben wird. „Wir haben zugesagt“, erklärt der ehemalige Übungsleiter des FC Schönau. Obwohl die Steinener Mannschaft große Qualität in den eigenen Reihen hat, war von vornherein klar, dass diese Saison dem Umbruch geschuldet, nicht ganz an der Spitze abgeschlossen werden kann. In der neuen Runde sieht das Ganze dann aber wohl anders aus.