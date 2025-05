3:3 trennten sich am Ende im Match der Fußball-Landesliga Gastgeber FV Lörrach-Brombach und der SC Wyhl. Trotz 75-minütiger Unterzahl sah der FVLB in der Schlussphase schon wie der sichere Sieger aus, als die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Dennis Thoma doch noch ausglichen. Dennoch Sparte Trainer Thorsten Szesniak nicht mit Lob: „Großartig, was die Jungs in Unterzahl geleistet haben. Dass sie sich am Ende über das Unentschieden geärgert haben, sagt eigentlich schon alles.“