Fußball: In Zell läuft’s wieder richtig gut

Punktgleich mit Zell, aber noch ungeschlagen sind die Wehr-Brenneter. „Es läuft gut. Wir haben jedoch meiner Meinung nach in den beiden letzten Heimspielen vier Punkte liegen gelassen“, hadert SG-Trainer Urs Keser ein wenig. „Ich möchte jetzt aber auch nicht so vermessen sein, zu sagen, wir müssten ganz oben stehen. Ganz sicher nicht. Wichtig ist, dass die junge Mannschaft in ihrem Entwicklungsprozess schnell vorwärts kommt. Und da ist es gut, dass wir uns in ruhigem Fahrwasser befinden, was auch so bleiben sollte damit wir vorankommen.“ Steven Bertolotti, der vor Wochenfrist spät das 2:2 gegen Buch erzielte, droht für die Partie in Zell aufgrund eines dicken Knöchels auszufallen. Zudem kehrt Defensivmann Patrick Keller erst am Samstag aus dem Urlaub zurück. Mit einem Einsatz wird es somit sehr eng. Bis auf die Langzeitverletzten hat Keser ansonsten aber alle Mann an Bord.