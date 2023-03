Fußball Indiskutable Leistung in Teningen

Ein fassungsloser FVLB-Trainer

Völlig fassungslos waren Tiziano Di Domenico und Antonio Ratto nach dem Spiel:„Es ist unglaublich, wie wir die ersten Gegentore kassiert haben. Da brauchen wir kein Fußballspiel kommentieren. Die Grundvoraussetzung ist, dass man sich wehren will und ein Spiel auch gewinnen will“, erklärte der FVLB-Cheftrainer und sprach genau diesen Willen und diese Fähigkeit seinen Spielern ab. „Wir haben uns mehr als die Hälfte der Tore durch dumme, individuelle Fehler selbst eingeschenkt.“ Es fehlte den Grütt-Kickern an Aggressivität am notwendigen Zweikampfverhalten und an den nötigen Ideen für einen effektiven Spielaufbau. „In Summe war es wahrscheinlich die gleiche Leistung von letzter Woche, wenn nicht so gar schlechter, aber gegen einen besseren Gegner“, schimpfte der Cheftrainer. „Ich weiß gar nicht, über was wir da fußballerisch reden sollen.“

Dem FVLB fehlte es nach Meinung des Trainers an der Einstellung, der Bereitschaft, dem Willen, dem Ehrgeiz. „Egal welche Sportart, welche Liga, da waren keine Basics vorhanden.“