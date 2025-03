Fußball: Intakte Moral der Sieger

Hoch her ging’s schon zu Beginn des Derbys. Zunächst scheiterte Musu Jaiteh (2.) am stark reagierenden Marc Phillip im Gästekasten. Zwei Minuten später wurde FVLB-Mittelfeldmann Thai Bao Nguyen im gegnerischen Fünfmeterraum im letzten Moment geblockt. Und in der 10. Minute zwang Gästemittelstürmer Jack-Emanuel Akuegwu VfR-Keeper Giuliano Vitacca mit einem wuchtigen Kopfball zu einer Glanzparade.