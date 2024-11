Fußball: Interview: Auf eigene Stärken besinnen

Herr Fahr, vor dem Duell mit Murg haben Sie sich sehr zuversichtlich gegeben, was die letzten drei Spiele in diesem Kalenderjahr betreffen. Nun hat die Mannschaft aber enttäuscht und verloren. Woran hapert es zurzeit am meisten?

Ja, der Auftritt gegen Murg war leider sehr enttäuschend. Für uns ist es nun noch wichtiger, in den kommenden beiden Spielen die maximale Punkteausbeute einzufahren. Gegen Jestetten und Hochrhein müssen sechs Punkte her, ansonsten stecken wir mitten im Abstiegskampf. Der Grund, warum es gerade etwas schwieriger bei uns läuft, sind sicherlich auch die Hiobsbotschaften, die uns aktuell erreichen. So haben wir nun leider Gewissheit bei der Verletzung von Tobi Keller. Er hat sich das Kreuzband gerissen und fällt demnach auf lange Zeit aus. Dennoch versuchen wir positiv zu bleiben und uns auf die bevorstehenden Aufgaben zu fokussieren. Personell wird sich unsere Situation bis zur Winterpause aber nicht mehr großartig verändern. Wir werden mit 15, 16 Spielern zurechtkommen müssen. In der Winterpause müssen wir uns dann neu sortieren, um wieder einen größeren Kader für die Rückrunde zur Verfügung zu haben.