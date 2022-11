Fußball Iordan aktuell nur Zuschauer

Die Plätze eins und zwei scheinen in dieser Saison schon zu einem frühen Zeitpunkt an den TuS Lörrach-Stetten und den FC Hauingen zu gehen. Danach folgt ein kompaktes Mittelfeld. Zwischen dem dritten Platz und dem Elften liegen gerade einmal sechs Punkte. Ab Bosporus FC Friedlingen (12.) gehen die Blicke nach unten. In dieser Tabellenregion ist der SV Herten II mittendrin. Der Aufsteiger hatte zu Beginn große Mühe, stabilisierte sich in der Folge allerdings ein wenig. Zufrieden ist man bei der Bezirksliga-Reserve jedoch nicht. „Nach dieser schwachen Vorrunde gehen wir davon aus, dass wir die Plätze da unten nicht so schnell verlassen werden“, sagt Coach Dominik Uhrig. Seine Schützlinge liegen derzeit mit zehn Punkten auf dem Relegationsplatz 13. Trotz der komplizierten Lage, blickt Uhrig optimistisch in die Zukunft: „Wir werden in der Rückrunde personell besser aufgestellt sein. Wichtige Spieler werden zurückkommen. Vielleicht kommt auch der eine oder andere Neue hinzu. Das macht Mut.“ Herten II empfängt am Samstag, 17 Uhr, den FC Steinen-Höllstein.