Fußball: Jammern hilft nicht

Gegen die direkte Konkurrenz tut sich der TuS Lörrach-Stetten schwer. Erst am vergangenen Wochenende musste sich die Mannschaft von Trainer Sascha Müller beim FC Zell mit 0:5 geschlagen geben. Zuvor hatte Stetten auch in den Auswärtsduellen mit Buch (0:2) und Wittlingen (1:4) nichts Zählbares mit nach Hause nehmen können. Dass den Stettenern insbesondere gegen die Topteams, zu denen der TuS auch zählt, im Moment zumeist unterlegen ist, hängt auch damit zusammen, dass Müller mit zahlreichen Absenzen zu kämpfen hat. In Zell waren etwa einmal mehr Fabio Viteritti und Sanel Covic nicht mit von der Partie. Keine Frage: Stehen diese beiden Leistungsträger auf dem Platz, sieht das TuS-Spiel schon wieder ganz anders aus. „Momentan ist es schwierig, in den direkten Duellen mit den Topteams eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen“, erklärt Müller, der zuletzt immer wieder auch selbst mitkicken musste. „Ich möchte mich aber nicht beschweren. Es bringt ja nichts. Und vom Jammern bekommt man ja auch keine Sonderpunkte. Es ist jetzt eben so, wie es ist.“ Mit 28 Punkten mischt Stetten nach wie vor ganz oben mit. Zugegeben: Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Wittlingen beträgt zwar schon acht Punkte, doch Rang zwei, der am Ende auch für die Aufstiegsspiele qualifizieren würde, ist gerade einmal zwei Zähler weg. Den hat übrigens aktuell der kommende Gegner aus Wehr-Brennet inne. „Fußball ist schnelllebig. Doch was im November ist, interessiert im Juni keinen mehr.“ Recht hat Müller damit. Und dennoch gilt es in den beiden verbleibenden Spielen bis zur Winterpause noch einmal Punkte zu sammeln, um mit einer ordentlichen Ausgangsposition in die Rückrunde zu starten. „Ich bin trotz der aktuellen Situation bei uns auch optimistisch, dass wir am Samstag etwas holen können. Das bin ich immer, ansonsten bräuchten wir ja gar nicht anzutreten“, macht Müller deutlich, der wieder auf den zuletzt gesperrten Amin El-Ghazi zurückgreifen kann.