Fußball: Janietz schießt SG in die Verbandsliga

Nicht nur im Rückspiel war Anna Luisa Janietz die gefeierte Spielerin. Schon im Hinspiel des Duells der beiden Landesliga-Vizemeister in Hausen drehte sie mit einem Doppelpack den 0:1-Rückstand in einen 2:1-Vorsprung. Auch Selina Fockers hatte großen Anteil am Aufstieg, erzielte im Hinspiel das 4:3 und in Sinzheim die ersten beiden SG-Tore.

Die Partie begann am Sonntag denkbar schlecht für die Gäste aus der Grenzecke. Der SV Sinzheim führte nach 17 Minuten mit 2:0. Ann-Kathrin Meier besorgte schon in der dritten Minute die frühe Führung. Teresa Sedlmeier erhöhte dann auf 2:0. Doch die SG-Frauen erholten sich ziemlich schnell von diesem Doppelschock. Fockers setzte sich energisch durch und erzielte in der 24. Minute den Anschlusstreffer. Damit war das Duell wieder ausgeglichen.